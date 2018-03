La scritta "Vota Traini" e svastische disegnate sulle mura del cimitero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTELABBATE - Alcune svastiche sono apparse sul muro di cinta del cimitero di Montelabbate, lato strada Montelabbatese, quindi visibile nonostante la pioggia a tutte le auto in transito, accompagnate da una scritta farneticante: vota Traini. Con chiaro riferimento a quanto accaduto a Macerata e alle votazioni politiche dell’altro ieri. Una scritta a caratteri cubitali nel camposanto nel Comune governato da un sindaco donna del Movimento 5 Stelle, Cinzia Ferri. Ignota la mano dell’autore o degli autori. Non è la prima volta che sul territorio compaiono svastiche e scritte riconducibili alla galassia nera. In precedenza, infatti, sfregi di questo tipo erano apparsi sui muri della scuola di Pian del Bruscolo e sui muri della palestra di Montecchio.