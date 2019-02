Fatto brillare il proiettile di carroarmato affiorato arando un campo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDOLFO – E’ stato fatto brillare in una “danger zone”, l’ordigno bellico della seconda guerra mondiale rinvenuto nella zona industriale e artigianale in via Valle del Pozzo. In accordo con la prefettura e vista la relazione tecnica del reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore, l’ordigno – una munizione da carro armato di fabbricazione inglese – è stato trasportato e fatto brillare sotto terra in un’area priva di abitazioni nel raggio di cento metri, compresa tra via del Buzzo e via dell’Artigianato. Gli artificieri hanno prelevato l’ordigno questa mattina alle ore 09,30 in via Valle del Pozzo e successivamente il personale intervenuto lo ha trasbordato nella “danger zone”, già preventivamente individuata come sito idoneo per il brillamento, lontana da case e edifici. Il brillamento è avvenuto nella proprietà privata di un agricoltore del posto che ha dato l’assenso per permettere al Genio Ferrovieri di completare le operazioni di bonifica. Già in tarda mattinata le operazioni erano concluse e l’area di via valle del Pozzo precedentemente transennata è stata riaperta al traffico veicolare. Considerata la tipologia dell’ordigno bellico, non si è reso necessario procedere ad evacuazioni di immobili o edifici pubblici e privati presenti nell’area interdetta.