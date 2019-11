Urbino, Accademia di Belle Arti condannata per le aule occupate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO – Ildi Ancona ha accolto integralmente il ricorso della Provincia di Pesaro e Urbino, condannando l’ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a rilasciare entro 6 mesi le aule al secondo piano dell’edificio in via Giro del Cassero a Urbino. Il termine di 6 mesi è stato fissato “tenendo presente – è scritto nella sentenza – sia la necessità dell’Accademia di reperire altro edificio nel quale svolgere la propria attività didattica, sia il fatto che la Provincia sta sostenendo spese ingenti per l’affitto di altre aule”.«Cercare lo scontro non porta a niente – commenta il presidente della Provincia Giuseppe Paolini -. Non ci sarebbe stato bisogno di ricorrere ai tribunali se l’Accademia avesse accolto le ripetute sollecitazioni che l’amministrazione provinciale ha rivolto negli ultimi due anni. A questo punto, chiederemo anche la restituzione degli altri spazi occupati nell’edificio».