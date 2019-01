Moto da cross impantanata Centauro trovato con il Gps e liberato dai vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIANDIMELETO - I vigili del fuoco del distaccamento di Macerata Feltria sono intervenuti ieri mattina poco prima di mezzogiorno nelle colline a nord di Piandimeleto per aiutare un pesarese rimasto bloccato nel fango con la sua moto da cross. Il ventenne era rimasto un po’ più indietro rispetto al gruppo con il quale era uscito per un giro. Percorrendo stradine di campagna molto infangate a causa della neve che si sta sciogliendo, la sua moto è finita in un punto impervio e si è incastrata. I pompieri hanno percorso a piedi circa 1 chilometro per raggiungerlo. Il ragazzo non ha riportato ferite, è stato lui stesso a chiamare i soccorsi che lo hanno individuato attraverso il Gps dello smartphone e liberato.