Ai Cappuccini l'addio a Gina morta carbonizzata in casa I vicini lanciano un appello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Si terranno giovedì mattina alle 11, nella chiesa dei Cappuccini, i funerali di Gina Silvestrini, l’81enne trovata carbonizzata domenica mattina nel letto della sua abitazione di via Cicognani a causa di una sigaretta. Il pm Giovanni Fabrizio Narbone ha concesso il nulla osta ai funerali: nella sua tragicità la causa e le conseguenze della disgrazia sono apparse chiare agli inquirenti che hanno svolto gli accertamenti. Una tragedia, quella di Gina Silvestrini, che ha toccato la città. Anche ieri, sui social, sono state tante le manifestazione di cordoglio e di dolore sincero espresse ai familiari della vittima.I figli dell’81enne, Simone e Sauro Lani, sono infatti due ristoratori molto conosciuti in città per essere entrambi gestori di locali avviati in centro storico. Simone Lani gestire “Il Borgo” di corso XI Settemre, il fratello Sauro il “Cigno Bianco” di via Castelfidardo. La parrocchia dove si svolgeranno i funerali è quella di San Francesco che abbraccia il quartiere, a cavallo tra Pantano e Villa San Martino dove Gina Silvestri viveva. L'appartamento è stato dichiarato inagibile come alcune stanze dell'abitazione vicina: la famiglia residente ha lanciato un appello sui social per trovare un'altra sistemazione.