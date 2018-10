Incendio in casa nella notte, donna muore Cinque persone salvate, tra cui un bimbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Incendio mortale nella notte a Pesaro in via Cicognani nella zona di Pantano vicino al camposcuola. I vigili del fuoco sono tuttora al lavoro per spegnere il fumo che ha invaso i piani soprastanti. Ignote al momento le cause, la strada è stata chiusa per permettere i soccorsi. Sul posto anche vigili urbani e polizia. La vittima dovrebbe essere un'anziana donna trovata carbonizzata.I vigili del fuoco hanno invece salvato dalle fiamme cinque persone: una famiglia, padre madre e bimbo piccolo, che vivono al secondo piano. Altre due invece sono state tratte in salvo al piano rialzato.Sul posto anche la polizia scientifica che sta compiendo rilievi per accertare le cause del rogo. Secondo i primi accertamenti le fiamme avrebbero avuto origine nell'appartamento della donna morta (che era disabile e che si muoveva in casa con l'ausilio di un deambulatore).