Giro di droga in condominio per spaccio ai minorenni Arrestati due giovani pusher

GABICCE - Nella tarda serata di ieri i militari della Tenenza di Cattolica hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti F.C., 22enne, e B.D. 27enne, entrambi residenti a Gabicce Mare. I militari, nell’ambito di una specifica attività di contrasto al dilagante fenomeno dello spaccio nei confronti di minori, acquisiti elementi di reato nei confronti dei due giovani, hanno effettuato una perquisizione personale e una domiciliare nelle loro rispettive abitazioni. Entrambi abitano nello stesso condominio. Sono stati rinvenuti complessivamente 158 grammi di sostanza stupefacente dei tipo marijuana e 12 grammi di hashish, nonché bilancini di precisione e attrezzatura per il relativo confezionamento sottoposta poi a sequestro unitamente alla somma di euro 850 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. Durante i controlli notturni sono stati segnalati anche 4 assuntori di sostanze stupefacenti trovati in possesso di 8 grammi di marijuana.