Bambino resta ustionato da un pentolino di acqua Interveniene l'eliambulanza

FOSSOMBRONE - Tanta paura per un bimbo di due anni rimasto ustionato in casa con un pentolino di acqua bollente a un braccio e a una gamba, per fortuna in una porzione relativamente contenuta del corpo, pari al 6%. È successo ieri mattina a Isola di Fano, popolosa frazione di Fossombrone. È intervenuta l’eliambulanza atterrata nel campo sportivo, che ha trasportato il bambino per accertamenti ad Ancona.Da quanto si è appreso, le condizioni del piccolo non destano particolare apprensione. Una buona cura di antibiotici quasi certamente gli consentirà di fare presto ritorno a casa.