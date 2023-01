FO SSOMBRONE - Due giovanissimi studenti, le cui condizioni con il passare delle ore non sono risultate per buona fortuna gravi, sono stati investiti ieri mattina a Fossombrone sul passaggio pedonale mentre stavano attraversando la vecchia Flaminia per raggiungere la sede scolastica dell’istituto di istruzione superiore “Luigi Donati”. L’allarme è scattato qualche minuto dopo le 7.

C’era una pioggia leggera

Un’auto furgonata sulla quale viaggiava un 45enne del posto, che si stava recando al lavoro, per cause in corso di accertamento da parte del comando della polizia locale di Fossombrone, ha impattato contro un ragazzo finito malamente a terra. Nella caduta è stato trascinato sull’asfalto anche il suo compagno che lo affiancava. Il mezzo non procedeva a velocità elevata e si è arrestato proprio sopra le strisce.

E' stato lo stesso uomo alla guida dell’auto furgonata a prestare i primi soccorsi allertando il 118 del locale ospedale. I due ragazzi sono stati trasportati al pronto soccorso di Urbino per essere sottoposti agli accertamenti del caso. L e condizioni dei due feriti si sono rivelate non gravi. Il ragazzo investito per primo avrebbe riportato qualche conseguenza ad una gamba.

La dinamica dell'urto

Entrambi, provenienti da Colli al Metauro, erano scesi, come ogni mattina dal pullman. Come sempre succede tutti gli studenti pendolari scendono sul marciapiede che poi percorrono per una breve distanza prima di attraversare la strada . Al momento dell’incidente stava piovigginando e non era ancora completamente giorno. La visibilità era in qualche modo compromessa dalle condizioni meteo. Comprensibile lo stato di agitazione generale che si è creata anche all’interno della scuola lontana una manciata di metri ma sull’altro versante della strada.

Chi si è trovato sul posto ha riferito che i ragazzi anche se sotto choc e lamentando dolori erano comunque pienamente coscienti. Particolare che ha lasciato subito ben sperare. Un a disavventura che avrebbe potuto avere conseguenze ben diverse. Una constatazione inquietante che ha fatto tremare le gambe a dirigente, insegnanti e alunni e non meno ai familiari.

Un punto pericoloso