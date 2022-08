Incidente nella notte a Mondolfo, abbatte un segnale stradale e finisce nel fosso: residenti svegliati dal botto

MONDOLFO - Paura per un'auto fuori strada nella notte a Mondolfo, i residenti della zona si sono svegliati con il cuore in gola per il botto avvertito. Un ragazzo di 30 anni, alla guida del mezzo, prima è finito sopra lo spartitraffico, poi ha abbattuto un segnale strale e, infine, si è infilato dentro ad un fosso con la sua Punto.

Il trentenne è stato soccorso dal personale medico sanitario del 118. Sul posto anche i carabinieri di Fano. I residenti come detto si sono svegliati dal botto. L'incidente è accaduto intorno alle 2 in viale Vittorio Veneto.