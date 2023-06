Giardiniere d'arte per parchi storici, "nuova" professione: partono i corsi al Cecchi di Pesaro nell'ambito del Pnrr

PESARO - Aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale gratuito di "Giardiniere d'arte per Giardini e Parchi Storici" che si terrà all'istituto agrario Cecchi di Pesaro. Nell’ambito del PNRR, M.1 C.3, Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici”, l’obiettivo primario del corso è quello di creare occupazione qualificata e assicurare ai giardini di interesse culturale un adeguato livello di cura e manutenzione, anche in vista della loro crescente fruizione culturale e turistica.

La figura

Il Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici dovrà essere in grado di realizzare gli interventi rivolti alla conservazione, al rinnovamento, al rifacimento di elementi, spazi, architetture vegetali del giardino, padroneggiando le tecniche, i materiali e le modalità di messa a dimora, cura, prevenzione e rigenerazione degli elementi vegetali di cui sono composti. Il Giardiniere d’arte realizzerà interventi di restauro, conservazione, manutenzione e gestione dei giardini e parchi storici nell’ambito del verde pubblico e privato, rispettando le forme originarie del giardino, valorizzando le peculiarità storiche, di cultura materiale, architettoniche, ambientali e paesaggistiche.

Destinatari e requisiti

Questo corso di qualifica è COMPLETAMENTE GRATUITO e rivolto a n. 15 partecipanti di cui 8 disoccupati (+5 uditori). Soggetti destinatari delle attività formative sono disoccupati, inoccupati e occupati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, residenti nella Regione Marche. L’attività formativa potrà interessare anche i soggetti provenienti dalle Regioni confinanti Umbria e Abruzzo. Il corso si rivolge a persone che hanno compiuto il diciottesimo anno di età in possesso, in alternativa, di: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale; qualifica IeFP di operatore agricolo; diploma IeFP di tecnico agricolo; tre anni di esperienza lavorativa nel settore di riferimento con almeno diploma di scuola secondaria di primo grado. Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero occorre presentare una dichiarazione di valore legale o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.

Il corso

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta. Il possesso del requisito dei destinatari è indispensabile ai fini dell’utile partecipazione dei soggetti all’attività formativa.

Il corso, articolato in 3 Unità di Competenza, sviluppate ognuna in conoscenze ed abilità: Lavorazione e trattamento del terreno e delle componenti vegetali di parchi e giardini storici – 180 ore; Analizzare progetti di restauro, conservazione e recupero di parchi e giardini storici e degli arredi ed effettuarne le relative attività – 240 ore; Effettuare interventi di prevenzione e cura delle componenti vegetali di parchi e giardini storici – 180 ore; Esami. Il corso avrà una durata di 600 ore di cui 240 ore di stage. Periodo di svolgimento: Luglio-Gennaio 2023, salvo proroghe autorizzate. Le giornate formative si terranno dal lunedì al venerdì, in orario indicativamente pomeridiano con una durata per ogni lezione dalle 4 alle 5 ore tra teoria e pratica all'IIS "Cecchi" di Pesaro

Scadenze

Per formalizzare l’iscrizione è necessario compilare la seguente documentazione: domanda di partecipazione all’intervento (Placement), copia del documento d’identità in corso di validità, curriculum vitae in formato europeo firmato, scheda anagrafica e professionale, rilasciata dal Centro per l’impiego di competenza (solo per disoccupati/inoccupati). Le domande dovranno pervenire a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: L.A.C.A.M. – Via Raffaello, 13 – 62024, Matelica (MC) oppure via PEC a: scuolartiemestieri@pec.it o consegnate a mano al medesimo indirizzo e con la medesima scadenza. Se le domande accettate saranno più di 15 (+ 5 uditori) ci sarà una selezione.

Al termine del percorso, gli allievi che avranno frequentato almeno l’80% del monte ore previsto e che avranno superato l’esame finale, conseguiranno l’Attestato di qualifica EQF 4 – profilo 231: “GIARDINIERE D’ARTE PER GIARDINI E PARCHI STORICI”.