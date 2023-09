Nuovo anno scolastico a Gabicce, alla Dolcecolle parcheggio gratis per 20 minuti nell'orario di fine e inizio lezioni

GABICCE - Al via il nuovo anno scolastico: il parcheggio Dolcecolle ad accesso gratuito per venti minuti negli orari di inizio e fine lezioni. L'Amministrazione Comunale di Gabicce Mare prima dell'inizio dell'anno scolastico ha provveduto, come ogni anno, alla ricognizione di tutti gli edifici scolastici, programmando una serie di interventi. Nelle ultime settimane sono stati sistemati i giardini di tutti i plessi e le aule, concordando i lavori con la direzione didattica, per accogliere nel migliore dei modi i nostri studenti.

Contro il rischio sismico

Nella scuola secondaria di primo grado (scuola media) sono stati installati dei pannelli antisfondellamento in tutte le aule per la riduzione del rischio sismico. Una novità importante di questo inizio di anno scolastico riguarda la primaria di Gabicce Mare.

Le soste sicure

Per agevolare la sosta degli automezzi utilizzati per accompagnare i bambini negli orari di ingresso e di uscita dal plesso di Dolcecolle è stato fatto un accordo con il Presidente di Gam, Gruppo Albergatori Multiservizi, per concedere gratuitamente l'accesso al parcheggio di via Dolcecolle per venti minuti negli orari di inizio e fine lezioni.

Con questa soluzione si eviteranno le soste fuori dagli stalli in via XXV Aprile o a ridosso della rotatoria di Viale della Vittoria. Usufruendo di questo spazio i bambini potranno accedere, in sicurezza, direttamente dalla stradina di entrata del plesso scolastico e si eviteranno code e problematiche di viabilità. L'amministrazione ringrazia il Presidente Gam Angelo Serra per la sensibilità dimostrata e per la concessione gratuita del parcheggio.