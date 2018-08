Omicidio di Ugo Ascani Domani il Gip interroga l'anziana moglie arrestata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FRONTONE Sarà ascoltata domani dal Gip, Vito Savino, l’80enne Maddalena Agostini, moglie di Ugo Ascani, 85 anni, che secondo l’anatomopatologo Mauro Pesaresi, è morto per soffocamento all’una della notte tra giovedì e venerdì.Sarà lo stesso Vito Savino a raggiungere la donna ricoverata in psichiatria all’ospedale di urbino dove è agli arresti domiciliari. Secondo l’accusa è stata l’anziana donna, arrestata per omicidio volontario, ad aver fatto continua ma non forte pressione sul collo del marito tanto che il cuore di Ascani ha smesso di battere dopo circa 10 minuti.