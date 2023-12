FOSSOMBRONE - Ultimo disperato appello a Fossombrone per salvare la piccola chiesa della Madonna del Sasso. Si trova lungo la provinciale oltrepassato l’ospedale. Oltre il fiume Metauro. Da diversi anni non è più utilizzata. La struttura è pericolante.

La parte anteriore è crollata. Dal libretto storico di don Terzo Polverari “La chiesa di S. Antonio Abate In Fossombrone" Stampato in proprio dall'autore nel dicembre 1989 si legge tra l’altro che «l'altra chiesa figliale è detta del Sasso, è posta di qua dal Fiume......Fu questa eretta con le limosine dei fedeli nell'anno 1689 al tempo d'Innocenzo XI… La chiesa si presenta con tre altari; il maggiore dedicato alla visitazione di Maria Santissima è in legno dorato, gli altri due si trovano nelle due cappelle, quello a destra ha un quadro rappresentante Maria Santissima, quello di sinistra è dedicato al Santissimo Crocifisso... nell'altare maggiore vi è un quadro ove si ritrovano dipinti vari Santi. In cima vi è la nicchia ove sta l'immagine di Maria Santissima questa immagine è piccolissima, è di sasso ritrovata nell'anno 1689, nella strada detta dei Castelli, è ricoperta con una veste di argento buono. E' stata ed è prodigiosissima ed anticamente vi concorrevano forestieri in gran numero, lo confermano i voti appesi alle tavole del suo altare…».