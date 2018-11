Carpentiere con l'hobby ​della marijuana arrestato dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOSSOMBRONE – Oltre un etto di marijuana è stato infatti sequestrato dai carabinieri di Fosombrone. Arrestato per detenzione e spaccio un carpentiere forsempronese di 57 anni. Arrestato per detenzione e spaccio il carpentiere di 57 anni, perché nella sua abitazione del centro storico, spiegano i carabinieri, «il fiuto infallibile del pastore tedesco Yago ha scovato, abilmente occultati, alcuni barattoli sottovuoto» che contenevano lo stupefacente. Trovato inoltre un grammo di cocaina. Lungo il corso Garibaldi una pattuglia di carabinieri in borghese ha invece sorpreso un trentacinquenne di origini albanesi, detto Tony, «subito dopo aver spacciato una dose di cocaina a un cliente del posto». Sottoposto a una perquisizione personale, l’uomo è stato poi denunciato perché in possesso di un’altra dose, identica la sostanza stupefacente, e di 260 euro in contanti. Il gruzzolo è stato ritenuto l’incasso di altre cessioni. Infine, al parco Carloni, un minorenne è stato a sua volta denunciato, ma alla Procura dei minori ad Ancona: aveva con sé 5 grammi di marijuana e uno di hashish, un bilancino di precisione e decine di euro in banconote di piccolo taglio, il probabile provento di vendite precedenti. Al giovane è stato ritirato il patentino e sequestrato il suo furgoncino Ape.