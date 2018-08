Baby gang scatenata: distrutta a calci la pensilina dei bus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOSSOMBRONE - Pensilina messa fuori uso da ignoti vandali nottetempo in piazza Dante a Fossombrone. E’ utilizzata da quanti attendono i pullman di linea. La struttura è stata presa a calci e resa inservibile e pericolante. Un altro campanello d’allarme per richiamare l’attenzione sulla presenza di gruppi di ragazzi giovanissimi che in quella stessa area e nelle vie adiacenti hanno preso l’abitudine di dare in escandescenze per il solo gusto di fare qualcosa di diverso.