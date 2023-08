PESARO Un fondo arabo entra nella compagine Teamsystem. E i sindacati chiedono un incontro per avere garanzie. Il fondo sovrano di Abu Dhabi (Adia) e CapitalG, fondo di venture capital dedicato alle società tecnologiche di Alphabet, la holding che controlla Google, entrano in Teamsystem, società con sede a Pesaro che offre soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti. L’azienda conta 1800 addetti e ha una sede a Pesaro che con 300 dipendenti, tra le più importanti, e una a Jesi. I due gruppi, come precisa una nota, rileveranno una quota di minoranza da Hellman & Friedman, che resterà l’azionista di maggioranza di Teamsystem, nel cui captale è presente da ormai sette anni.



La piattaforma



«TeamSystem ha costruito una piattaforma digitale di ultima generazione di grande successo che ormai serve quasi 2 milioni di aziende in tutta l’Europa meridionale. Siamo lieti di poter iniziare a collaborare attraverso gli esperti di Google e Alphabet al suo percorso di crescita e all’ampliamento della sua offerta di prodotti», ha affermato Jesse Wedler, general partner di CapitalG.

Hamad Shahwan Aldhaheri, executive director del dipartimento private equities di Adia, sottolinea: «Crediamo fermamente che TeamSystem sia ben posizionata per continuare a crescere sia nei mercati esistenti che in quelli in cui entrerà nel prossimo futuro. Questo investimento è in linea con il nostro approccio di sostegno alle aziende leader nel mercato digitale che offrono soluzioni mission-critical ai loro clienti». Gli investimenti di CapitalG e Adia, che seguono quello di Silver Lake dello scorso maggio, «sono una significativa dimostrazione di fiducia nei confronti della nostra strategia di crescita e sviluppo volta ad ampliare la nostra offerta di soluzioni digitali e ad espandere la presenza di TeamSystem in nuovi mercati», ha sottolineato il ceo di Teamsystem Federico Leproux.

Teamsystem ha chiuso il 2022 con un fatturato di 695 milioni di euro e dispone di oltre 3mila dipendenti. L’ingresso di Adia e CapitalG dovrebbe essere perfezionato nel corso del primo trimestre del 2024, subordinatamente all’ottenimento di autorizzazioni e all’avveramento di condizioni standard per questa tipologia di operazioni. Un’azienda al centro di una vertenza già a luglio sulla questione del contratto.



Il futuro



Il sindacalista Fiom Cgil Fabrizio Bassotti commenta la notizia: «Ancora Google è in minoranza, speriamo sia un’operazione per creare sinergie e far crescere il gruppo, ma i timori di una acquisizione oltre il 50% delle quote li vediamo. Chiederemo un incontro e chiederemo un’informativa completa perché prima di ferragosto non ci hanno detto nulla. Vogliamo rassicurazioni e metteremo dei paletti. Non vogliamo che multinazionali vengano a fare shopping nel territorio per prendere competenze e marchi per poi svuotare di personale la compagine, non lo accetteremo».