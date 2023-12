FANO Cristian Fanesi è il candidato sindaco del Partito Democratico. E’ stato nominato nel corso dell’assemblea dell’Unione Comunale che si è svolta ieri pomeriggio. La notizia è stata data dallo stesso segretario del maggior partito della coalizione di governo Renato Claudio Minardi. Come si può immaginare non è stata un assemblea pacata: il tema in discussione, il dilemma delle primarie e quindi del candidato sindaco hanno acceso non pochi interventi, ma alla fine il partito è riuscito a trovare una sintesi convergendo nella candidatura del suo vice sindaco.

«E’ una candidatura qualificata che porteremo sul tavolo del centro sinistra – ha dichiarato Minardi – nel tavolo allargato al quale parteciperanno anche i Progressisti. Se si troverà un accordo bene. Altrimenti Cristian Fanesi sarà il nostro candidato alle primarie». Le primarie dunque non vengono scartate, ma vengono lasciate, come del resto è naturale che sia, come l’ultima spiaggia se all’interno dei possibili alleati se non si riesce a trovare un accordo. Intanto domani è prevista una riunione delle forze politiche di centro sinistra che sostengono la giunta Seri, all’interno delle quali con la nomina di Fanesi sono sorti tre candidati sindaco.

Il primo che ha rotto ogni indugio è stato Samuele Mascarin, attuale assessore ai Servizi Educativi che comunque ha sempre invocato le primarie come una delle massime espressioni di democrazia; poi a distanza di mesi in rapida sequenza sono sorte le candidature di Etienn Lucarelli, attuale assessore al Turismo, sostenuto dalle forze civiche, e di Cristian Fanesi , vice sindaco e assessore all’Urbanistica a nome del Partito Democratico. Ma non è finita qui, perché all’interno della stessa coalizione potrebbe sorgere nei prossimi giorni una quarta candidatura, per la quale i bene informati fanno il nome di Cora Fattori, l’attuale assessora alla Cultura.

Ora l’attenzione di tutte le forze politiche di maggioranza si sposta alla riunione di domani con un occhio e un pensiero all’incontro che verrà dopo con tutte le forze del centro sinistra allargato, dove trovare un accordo rappresenta lo scoglio più difficile. Intanto Fanesi ha riscosso la fiducia del suo partito e non è poco per un amministratore che fino a poco tempo fa veniva osteggiato per questioni di correnti interne. «Nel nome di Fanesi – ha detto ancora Minardi – abbiamo ritrovato l’unità e questo all’interno di una forza politica rappresenta uno dei massimi valori».