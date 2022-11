FANO - Toh! Verrebbe da dire, guarda chi si vede in t v: è un personaggio che i fanesi conoscono bene e o vanno fieri del successo che ha raggiunto: ieri è apparso a “I fatti vostri” di Rai 2 Davide Mattioli, il fanese che dopo aver praticato diversi mestieri in Italia, conducendo una vita di sacrifici, è divenuta una star nella Repubblica Ceca, un cantante che raduna una platea di migliaia di persone.

APPROFONDIMENTI LA FORTUNA Superenalotto, un colpo che sfiora i 40mila euro centrato nelle Marche: ecco dove



Eppure terminati gli studi le sue prospettive erano del tutto diverse. Si era arruolato infatti nei carabinieri, ammaliato dal fascino dell’Arm a. P urtroppo dovette lasciare la divisa in quanto nel 1991 il carabiniere non poteva formarsi una famiglia se non aveva compiuto 25 anni o aveva maturato 4 anni di servizio. Davide allora non aveva né l’uno né l’altro e, di fronte all’alternativa dell’amore, dovette assumere una sofferta decisione. «Mio padre – ha raccontato Davide – fu molto amareggiato, mentre mia madre si mostrò più comprensiva aiutandomi psicologicamente. Gli anni a venire non furono facili; per sbarcare il lunario cambiai molto mestieri: feci l’idraulico, il meccanico, il detective, il pizzaiolo e arrotondavo quello che riuscivo a guadagnare facendo del piano bar durante le estati fanesi. Quello che mi cambiò la vita fu un viaggio nella Repubblica Ceca come turista».



Qui Davide Mattioli ebbe l’occasione di fermarsi grazie a un ’ offerta di lavoro come pizzaiolo, cosa che faceva animando i suoi clienti con l’interpretazione di canzoni italiane. La sua bella voce non sfuggì a un direttore di una casa discografica che gli propose un contratto che lo lanciò subito sul firmamento delle stelle della canzone d ella Repubblica Ceca.