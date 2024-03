FANO Anche questa volta gli archeologi hanno trovato un sito estremamente sensibile. Procedendo con gli scavi in piazza Andrea Costa, dopo il ritrovamento dello scheletro di una mamma con il suo bambino e di strutture di indubbia origine romana, sono emersi ulteriori ritrovamenti.

«Durante le operazioni di rifacimento della pavimentazione di piazza Andrea Costa – ha evidenziato l’assessora ai lavori pubblici Barbara Brunori - sono stati rinvenuti, nelle ultime operazioni di scavo per i sottoservizi, più ambienti appartenenti ad un edificio di età romana che presentano ancora parti cospicue di pavimentazione antica. Uno dei vani individuati presenta una pavimentazione “in opus spicatum” (mattoncini in cotto disposti a spina di pesce), mentre un altro vano presenta una pavimentazione a mosaico, con una cornice di tessere pietra bianche e all'interno tessere di pietra nere, che si estende per tutto il vano per una lunghezza di almeno 8 metri. Inoltre, sempre durante le suddette operazioni di scavo è stato individuato, in prossimità dei muri dell'edificio romano, una sepoltura ad inumazione di probabile epoca medievale».

Strato dopo strato la città si è sedimentata sulle sue stesse rovine e l’area archeologica che si trova in piazza Andrea Costa è un libro aperto sulle varie trasformazioni subite dal nucleo urbano da oltre 2000 anni fa ai giorni nostri. Ma ora l’interrogativo da sciogliere è a che cosa appartenevano i resti tornati alla luce? Le dimensioni dell’edificio potrebbero far pensare ad un uso pubblico o altrimenti a una domus patrizia. La vicinanza alla platea del foro comunque propende per un edificio importante che arricchisce la mappa archeologica della città.

«Fano è talmente ricca di storia che regala ritrovamenti ad ogni scavo - ha aggiunto l’assessore alla Cultura Cora Fattori -. Le due pavimentazioni di epoca romana emerse in piazza Andrea Costa, la prima in opera spiccata, la seconda a mosaico, costituiscono ritrovamenti estremamente significativi».