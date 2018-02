Precipita una grossa quercia: la strada rimane chiusa per ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - La schiarita di ieri all’ora di pranzo ha interrotto l’assedio del maltempo, bloccando una situazione spinta verso il limite dalla pioggia battente. Qualche avvisaglia di dissesto, però, si era già manifestata nelle ore precedenti. Un paio di piccole frane e alcune piante crollate sulla prima fascia collinare: chiusa per diverse ore la strada della Gazza, tra Fenile e Centinarola. Diverse piscine stradali sia nell’area urbana sia nelle frazioni. Asfalti in crisi e buche sempre più profonde un po’ ovunque. «Tutto sotto controllo», affermava l’assessore Cristian Fanesi nel pomeriggio di ieri, quando la situazione a Fano si era normalizzata. L’episodio più serio nella mattinata, intorno alle 9.30, quando una grossa quercia aveva ostruito strada della Gazza, tra Fenile e Carignano, rimasta chiusa per diverse ore. Poi la squadra incaricata dal Comune è riuscita a ripristinare la viabilità normale.