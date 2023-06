FANO Oltre 150 paracadutisti da tutto il mondo (foto) si sono lanciati nel cielo sopra l’aeroporto contendendosi il Meeting dell’amicizia. Una manifestazione sportiva che nasce in Germania e che si è trasferita qui per l’edizione 2023. Non è da escludere, anzi appare assai probabile, che ci sarà un bis il prossimo anno.

«Gli atleti sono rimasti molto soddisfatti dell’accoglienza e la città è piaciuta, hanno quindi assicurato che torneranno nel 2024», ha detto ieri Roberto Mascio, che dirige la scuola di paracadutismo Skydive Fano, organizzatrice dell’evento. La manifestazione mette in lizza tra loro squadre formate ognuna da sedici paracadutisti, che sono chiamati a mostrare le loro abilità compiendo il maggior numero di figure acrobatiche di gruppo entro i 50 secondi successivi al lancio. «Ha vinto la formazione con prevalente presenza di paracadutisti tedeschi», ha aggiunto Mascio, spiegando che spesso i gruppi sono di composizione internazionale, comprendendo atleti provenienti da Paesi diversi. Buona la prestazione della squadra a prevalenza italiana, che in proiezione futura mette a frutto un’esperienza utile a migliorare l’amalgama. «Il Meeting è stato un successo – ha concluso Mascio – Ha infatti richiamato paracadutisti da tutta Europa e da altri continenti. Insieme con parenti e accompagnatori ne sono arrivati anche dal Canada e dagli Usa, oltre che una giovane atleta da Hong Kong e un suo coetaneo dal Giappone, a tutto vantaggio del turismo fanese».