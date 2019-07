Derubato del cellulare mentre fa la doccia: un turista incastrato dalle telecamere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Furto e indagine lampo in uno stabilimento balneare del Lido. Un turista straniero si è fermato alle docce per aiutare i suoi figli piccoli a rinfrescarsi. Aveva in mano un cellulare di rilevante valore, quindi l’ha appoggiato su una pensilina.Quando l’uomo si è girato, il cellulare aveva già preso il volo. La vittima del furto ha chiamato il 113 e la pattuglia giunta sul posto ha subito trovato indicazioni interessanti nei filmati delle telecamere di videosorveglianza, che avevano ripreso un altro bagnante mentre afferrava l’apparecchio, permettendo di identificarlo. I poliziotti hanno rintracciato la persona, un turista proveniente dal Nord Italia, e l’hanno denunciata all’autorità giudiziaria per furto aggravato. Il telefono cellulare è stato ritrovato nell’alloggio estivo del bagnante italiano e restituito al proprietario.