Chiusura d'anno con il botto: Nerea Yacht annuncia la vendita di due NY40

FANO - Doppio colpo per Nerea Yacht. Il cantiere marchigiano annuncia la vendita di due NY40, lo yacht open da 40 piedi che, sin dal suo lancio, ha saputo distinguersi per le linee eleganti, le performance sportive e l’altissimo livello di customizzazione. E proprio l’accurata personalizzazione sarà protagonista anche di questi due nuovi modelli destinati ad armatori italiani.

Nel caso del nuovo NY40/21, acquistato da una coppia, il colore scelto è il bianco gelcoat ed è stata creata una configurazione ad hoc che prevede un’elegante dinette nella cabina di prua, mentre, in quella di poppa un letto alla francese e un mobile contenitore.

La futura NY40/19 sarà, invece, utilizzata come charter. Per questo l’allestimento interno prevederà l’ecomalta al posto della moquette, mentre il layout interno si comporrà di una cabina di prua con dinette e una a poppa con due letti singoli. Il décor interno è ispirato al Golfo di Napoli, destinazione finale dello yacht, e avrà le tonalità di blu e azzurro tipici del mare partenopeo. Inoltre, per la prima volta su NY40, sarà installato il teak sintetico Seadeck di colore grigio.

"Siamo felici e soddisfatti di queste due nuove vendite – dichiara Dario Messina, fondatore di Nerea Yacht – dal primo giorno abbiamo creduto che la bellezza e la qualità del design made in Italy per noi dovesse essere l’unica strada da perseguire. Il fatto che siano stati degli armatori italiani a scegliere le nostre imbarcazioni ci conferma la bontà del lavoro svolto fino ad ora. Sarà bellissimo vedere navigare i nostri yacht battenti bandiera tricolore, immersi nei nostri panorami, densi di storia e viste mozzafiato”.

Concepito e nato grazie a un armonioso lavoro di squadra di designer, maestri artigiani e tecnici specializzati, NY40 incarna perfettamente il DNA di Nerea Yacht e l’idea di nautica del suo fondatore Dario Messina. Il perfetto equilibrio delle sue forme e l’armonia di un gioco di luci e ombre da sempre conferiscono a NY40 una bellezza senza tempo, ispirata alle linee e alle proporzioni tipiche dell’arte classica. La pulizia dei suoi stilemi permette la realizzazione sartoriale di ogni unità sulla base dei desideri e delle esigenze di ogni armatore, grazie alla collaborazione di Nerea Yacht con i designer Alessio Battistini e Davide Bernardin dello studio IDEAEITALIA. Mentre la sua anima sportiva e dinamica è garantita dalle accattivanti linee esterne e, nella navigazione, dalla carena a “V”, progettata dalla Zuccheri Yacht Design, che ne massimizza le performance e il comfort.

I due ordini di NY40 chiudono per Nerea un anno ricco di successi e traguardi. Sono, infatti, ben 6 le imbarcazioni vendute: due NY 24 e quattro NY40.