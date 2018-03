Anziano si perde e cade nell'acqua gelida: un passante lo salva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Ha rischiato conseguenze molto gravi, l’anziano fanese di 79 anni che questa mattina è caduto dentro una spanna di acqua e fango in un campo allagato dalla pioggia, in via Montessori a San Lazzaro. Per sua fortuna è stato subito assistito da un residente, mentre i soccorsi erano chiamati da alcuni commercianti del quartiere che avevano seguito con lo sguardo quell’uomo in chiaro stato confusionale. La sua brutta avventura è terminata intorno alle 8.20, quando in via Montessori sono arrivati anche ambulanza del 112, vigili del fuoco e carabinieri, già allertati dai familiari dell’anziano. Spogliato degli indumenti bagnati e avvolto in una coperta termica, è stato trasportato al pronto soccorso, dove gli è stata riscontrata una leggera ipotermia.