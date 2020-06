Grave paracadutista precipitato durante la lezione per ottenere il brevetto

FANO - E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Ancona un giovane paracadutista rimasto ferito in fase di atterraggio mentre era impegnato in una lezione per ottenere il brevetto. L'incidente è accaduto nel pomeriggio all'aeroporto di Fano. A rimanere coinvolto un allievo 31enne della scuola di paracadutismo che è precipitato malamente mentre si trovava in fase di atterraggio. Immediati sono scattati i soccorsi: sul posto insieme ai carabinieri per gli accertamenti di rito anche l'eliambulanza che ha trasportato in codice rosso il giovane a Torrette. I sanitari hanno giudicato le sue condizioni serie per le fratture riportate ma non versa in pericolo di vita.

