Elezioni politiche in provincia di Pesaro e Urbino: Carloni (Lega) vince trascinato da Fratelli d'Italia. Voto record a Borgo Pace e Pergola. Il Pd regge a Urbino, Montecalvo e Pesaro

Mirco Carloni è stato di poche parole: "Grazie". Il neodeputato fanese completa la personale escalation con il 44,21% dei voti nel collegio uninominale 4 (401 sezioni della provincia di Pesaro e Urbino da sempre in mano al centrosinistra): dal Comune di Fano alla Camera dei Deputati passando per la Regione, prima come consigliere e poi, fino ad oggi, in veste di vicepresidente in quota Lega. Dovrà ringraziare, però, l'exploit di Fratelli d'Italia (27,14%) visto che il suo Carroccio non è andato oltre il 9,35% (meglio che a livello nazionale 8,80% ma pur sempre al di sotto di ogni aspettativa). In ogni caso, per Carloni, si tratta di un successo netto: ha ottenuto 30mila voti in più del suo principale competitor del centrosinistra: Giordano Masini, coordinatore della segreteria nazionale di +Europa. Il sottosegretario uscente Rossella Accoto raggiunge il 12,80%, per il terzo polo l'ex amministratore Pd (renziano) Federico Tallè al 7,56%. Si segnalano due volti noti: per Italia Sovrana e Popolare Dalibor Cvejic all'1,28% e Renzo Savelli (Unione Popolare) all'1,10%.

A Fano, Pesaro, Urbino e Vallefoglia

In casa, a Fano (terza città delle Marche amministrata dal centrosinistra con un sindaco, Massimo Seri, socialista), Mirco Carloni ha ottenuto il 42,73% (10,58% Lega, Fdi primo partito con 24,42% e il Pd al 21,59%) dei voti mentre a Pesaro, città del sindaco Matteo Ricci ma dove non c'era in lizza un esponente dem locale, la vittoria è stata più sottile (38,65% contro 32,71% raggiunto da Giordano Masini). Il Pd a Pesaro resta per un soffio il primo partito: 25,46% contro 25,04%, che in voti sono un divario di 207 voti.

Il centrosinistra, in queste politiche, due mandati comunali firmati centrodestra: Giordano Masini a Urbino, vincente con il 36,63% dei voti su Mirco Carloni (35%) con il Pd al 29,35% e FdI ridotto al 19.53%. Marco Bentivogli, +Europa, risulta primo all’uninominale del Senato, con 2.797 voti, corrispondenti al 36,89% (tallonato da Noi Moderati, Antonio de Poli, con 2.580 voti). Di contro va segnalato il dato di Vallefoglia (sindaco l'ex senatore e presidente della Provincia Palmiro Ucchielli): qui Carloni ha ottenuto il 45,34% dei voti mentre Giordano Masini si è impantanato al 25,13% lasciando campo al M5s al 16,32% con Rossella Accoto.

Laboratori e spunti: a Lunano il centrodestra vola a 61,83%

Il primo dato che emerge è la forza, ancora più schiacciante, del centrodestra sulla costa pesarese dove i governi locali sono a maggioranza centrosinistra (Gabicce, Pesaro e Fano) ma Carloni ha vinto agevolmente. Il record assoluto si registra però a Borgo Pace dove il centrodestra ha ottenuto il 62,29% marcando il territorio con il 41,10% di Fdi e Lega al 13%. Anche a Lunano il centrodestra ha scollinato il 60%, ottenendo il 61,83% con Fdi al 40,19% e Lega 11,90% (e il Pd quasi invisibile al 15,46%).

Pergola, record per Fdi: 46,81%

Pergola, dopo le Comunali, torna prepotentemente e saldamente in mano a Fratelli d'Italia: il centrodestra, infatti, ottiene il 57,16% ma è il dato di Fratelli d'Italia a toccare la quota record del 46,81% (con il Pd al 18,47% e il centrosinistra a 22,46%). Il centrosinistra e il Pd vincente in questo panorama è una mosca bianca. I dem prendano appunti: a Peglio il centrosinistra ha vinto con il 40,47% trainato dal Pd al 32,80 ma anche da Europa+ con il 4,2% (il centrodestra si è fermato al 37,80%). All'exploit di Urbino si accoda anche a Montecalvo in Foglia dove il centrosinistra ha vinto con il 38,27 % (il Pd al 32%) e M5s al 14,20 %. Di contro a Petriano, nella stessa area geografica, dove governa e bene il sindaco Davide Fabbrizioli, il centrodestra ha segnato il 59,38% con il 35,62% di Fdi e la Lega al 14,62%. I dem, però, prendano appunti anche sul caso Belforte dove hanno ottenuto appena il 13,30% dei voti, gli stessi del M5s. Ultima nota: a Montelabbate, primo comune con una sindaca del M5s (al secondo mandato), si registra il 16,36% della candidata 5 stelle Rossela Accoto.

I numeri definitivi:

CARLONI MIRCO 80.393 (44,2%)

- FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 47.787 27,2

- LEGA PER SALVINI PREMIER 16.466 9,4

- FORZA ITALIA 12.002 6,8

- NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 1.585 0,9



MASINI GIORDANO 50.889 (28%)

- PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

ROGRESSISTA 38.221 21,8

- ALLEANZA VERDI E SINISTRA 5.425 3,1

- +EUROPA 5.041 2,9

- IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO

ATICO 842 0,5



ACCOTO ROSSELLA 23.283 (12,8%)

- MOVIMENTO 5 STELLE 22.212 12,7



TALÈ FEDERICO 13.742 (7,6%)

- AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 12.906 7,4



PUZZER STEFANO 4.602 (2,5%)

- ITALEXIT PER L'ITALIA 4.407 2,5



CVEJIC DALIBOR 2.329 (1,3%)

- ITALIA SOVRANA E POPOLARE 2.258 1,3



CANALINI ALESSIO 2.099 (1,2%)

- VITA 2.009 1,2



SAVELLI RENZO 2.003 (1,1%)

- UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 1.834 1,1



PIZZORNO CHIARA 1.913 (1,1%)

- PARTITO COMUNISTA ITALIANO 1.851 1,1



NARCISI LORENA 608 (0,3%)

- ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS 564 0,3