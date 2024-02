PESARO No al terzo mandato, e il niet della commissione Affari costituzionali del Senato fa uscire allo scoperto la lista civica dell’assessore Enzo Belloni, “Una città in Comune” e i 5 Stelle che non si accontentano delle seconde file: «Vogliamo essere protagonisti nella scelta del candidato sindaco». Con il ritiro dell’emendamento da parte della Lega, nessuna finestra per un'eventuale candidatura ter alle amministrative di giugno per l'attuale primo cittadino Matteo Ricci. Una candidatura che avevano pubblicamente dichiarato di voler appoggiare, nel caso si fosse palesata (al tempo in cui l'iter del terzo mandato era ancora in discussione) sia “Una città in Comune”, sia il M5s, puntando a riconfermare il sindaco che sostengono in questa legislatura. Ora si apre una nuova fase. E così le due liste rimarcano quello che dovrà essere il loro ruolo nella scelta del candidato sindaco della coalizione di centrosinistra.

La decisione

«La decisione del Parlamento di escludere la possibilità del terzo mandato per alcuni sindaci, “rimescola” profondamente le carte nella vita politica di Pesaro - interviene Una Città in Comune - Mai come adesso la scelta del nuovo sindaco diventa l’argomento più importante, per definire la futura amministrazione della nostra città. I partiti tradizionali, alleati o meno tra loro, così come le diverse civiche, sono chiamati ad indicare entro brevissimo tempo i rispettivi candidato sindaco. “Una Città in Comune”, guidata dall’assessore Enzo Belloni e presente in consiglio comunale con Giorgia Leonardi e Sergio Castellani, è sicuramente la più longeva e radicata nel tessuto cittadino, quella che sta operando al meglio con i suoi rappresentanti. Noi riteniamo di avere tutte le carte in regola per svolgere un ruolo da protagonisti assoluti, nell’indicare quale potrà essere la scelta più vantaggiosa per la prossima Amministrazione. Un ruolo che ci impegniamo fin d’ora a svolgere nel modo migliore, il più utile alla città».

I ruoli

Ruolo da protagonista che vuole giocare anche il M5s: «La decisione parlamentare segna la strada anche per il Comune di Pesaro che metterà in moto i partiti e le civiche nella scelta di quelli che sono i loro candidati. I 5 Stelle di Pesaro lavorano con la maggioranza di centrosinistra ormai da quattro anni con risultati proficui e sotto gli occhi di tutti, con i consiglieri Claudia Vanzolini, Lorenzo Lugli e l'assessore Francesca Frenquellucci e con gli innumerevoli attivisti iscritti al gruppo territoriale che lavorano spesso nell’anonimato ma con grande entusiasmo. Per questo motivo la nostra lista sulla scia del lungo lavoro concretizzato andrà ad appoggiare il candidato sindaco che verrà espresso dalla coalizione di centrosinistra previa nostra convocazione ai tavoli decisionali, non accetteremo un candidato a scatola chiusa, ma ci aspettiamo di essere convocati per una decisione all’unisono. Siamo certi che il nostro ruolo e il nostro contributo, non solo legato ai numeri espressi nelle urne, saranno di grande importanza per la buona riuscita della maggioranza e fondamentale per la realizzazione dei programmi. Noi siamo pronti, la nostra lista è pronta e l’entusiasmo non manca».