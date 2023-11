Coldiretti Pesaro Urbino, sfilano i trattori: a Marotta la Giornata del Ringraziamento

MAROTTA - Il ciclo della natura che si rinnova e gli auspici dei lavoratori della terra. È Marotta quest’anno la città scelta da Coldiretti Pesaro Urbino per celebrare la Giornata del Ringraziamento, la tradizionale festa che rinnova l’antica tradizione rurale attraverso la quale i contadini rendevano grazie per i frutti raccolti nel corso dell’annata agricola passata e pregavano per quella a venire.

Appuntamento il 26 novembre

L’appuntamento è per domenica 26 novembre alla chiesa di San Giovanni Apostolo dove, alle 11, sarà celebrata la messa e saranno portati all’altare in dono all’offertorio ortaggi, pane, vino e frutta, il simbolo del loro lavoro.

Il raduno dei trattori e dei mezzi agricoli è previsto per le 10 nel piazzale antistante la chiesa. Al termine della cerimonia, verso le 12.15, saranno passati in rassegna e benedetti da don Enrico Secchiaroli, parroco di San Giovanni. La mattinata terminerà tra gli stand di Campagna Amica dove gli agricoltori offriranno ai presenti una degustazione dei loro prodotti dal campo alla tavola. Nata nel 1951 per intuizione della Coldiretti, è stata fatta propria nel 1975 dalla CEI che l’ha inserita nel calendario liturgico, la Giornata del Ringraziamento ha origini molto antiche. Novembre è tradizionalmente un mese di transizione. Terminata la vendemmia, la raccolta delle olive ed effettuate le semine invernali, era il periodo in cui cessavano, venivano rinnovati i contratti agrari e ci si preparava ad affrontare l’inverno.