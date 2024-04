FANO Fino a ieri ha compiuto un lavoro prezioso all’interno della Carnevalesca occupandosi delle mascherate e dei rapporti con le fazioni, lo ha fatto in silenzio senza mai salire sul palcoscenico della ribalta cittadina; oggi Valentina Bernardini ha ricevuto un mandato di grande visibilità: è stata nominata presidente dell’ente dal consiglio direttivo, al posto della dimissionaria Maria Flora Giammarioli intenzionata a intraprendere una carriera politica con la lista di Fratelli d’Italia.



Il precedente incarico



Quello che la neo presidente, di professione insegnante di asilo nido, svolgeva prima era un incarico importante perché teso a valorizzare la collaborazione del volontariato nel contesto del carnevale, da cui non è raro che emergano nuove leve; ma lo svolgeva nell’ombra ed era pressoché sconosciuta.

Ora Valentina Bernardini avrà modo di farsi conoscere in ambito cittadino e oltre e di dare la sua impronta a un evento che necessita di un importante rilancio. In sostanza la neopresidente rappresenta il lato emergente di questa squadra, essendo entrata solo due anni fa in consiglio della Carnevalesca e dimostrando subito notevoli doti organizzative.

Nella stessa riunione del direttivo, che si è svolta giovedì sera, è stata eletta vice presidente al posto di Stefano Mirisola, anche lui dimissionario per candidarsi alle elezioni comunali con la Lega, Cristina Fenocchi, impiegata, già componente del direttivo dell’ente Carnevalesca nel triennio 2019 – 2023, distintasi nel corso di questi anni per l’opera di raccordo svolta con i carristi. A questa soluzione si è giunti collegialmente e con unità di intenti alla prima riunione utile, che si è svolta in presenza nella sede sociale di via Rainerio con un collegamento sulla piattaforma Zoom per dare la possibilità a tutti i consiglieri di parteciparvi. «Nella nuova veste di presidente e vice presidente - ha comunicato con una nota il consiglio direttivo - potranno contare sul pieno appoggio delle varie figure che continueranno ad affiancarle, le quali, espressione di mondi diversi della nostra città, garantiscono competenze e voglia di fare necessarie per affrontare e vincere le difficili sfide che l’organizzazione di un simile evento sempre più comporta».



Serve un rilancio



Alla nuova presidente e all’intero consiglio spetta un compito non facile: quello di qualificare ulteriormente il carnevale che fino ad oggi ha risentito di ristrettezze economiche riflesse in modo particolare sulla monumentalità dei carri, sempre più poveri di “pupi”, e di risanare un bilancio in deficit di circa 140.000 euro. Nel corso della stessa assemblea sono stati inoltre ratificati gli ingressi dei primi dei non eletti della lista unica votata ad ottobre del 2022, per colmare i vuoti lasciati nel consiglio dai due consiglieri dimissionari.



I membri del direttivo



Si tratta di Alessandro Eusepi e Giannetto Paluzzi, che pur da esterni anche in passato non hanno mai fatto mancare il proprio importante contributo. Pertanto il consiglio direttivo attualmente in carica è così formato: presidente Valentina Bernardini, vice presidente Cristina Fenocchi; consiglieri: Massimiliano Barbadoro, Daniele Carboni, Alessandro Eusepi, Raffaella Manna, Sarah Olivieri, Giannetto Paluzzi, Alessandra Patregnani, Gloria Riberti, Tatiana Tonnini, Enrico Tosi, Danilo Trastulli, Saul Salucci e Lucia Vicini.