Cacciatore cade nel dirupo per cinquanta metri Soccorsi difficili, è gravissimo

MONTEFELCINO - E' precipitato in un dirupo per 50 metri. Gravissimo un cacciatore di Montefelcino rimasto vittima di un incidente questa mattina ad appena 300 metri da casa.Era uscito di buon'ora per una battuta di caccia alle palombe con alcuni amici. La caduta rovinosa è avvenuta mentre cercava di recuperare una preda appena abbattuta, non si è avveduto del pericolo, un ramo a cui era appoggiato si è rotto ed è precipitato giù.L'incidente si è verificato alle 8 ma il recupero del ferito è avvenuto solamente dopo 4 ore. E' stato necessario, infatti, l'intervento della squadra speleo alpinistico fluviale dei vigili del fuoco di Pesaro che è scesa nel dirupo, ha imbracato il ferito e lo ha issato, portandolo nella radura dove è atterrata l'eliambulanza per il trasporto all'ospedale regionale. Diversi e gravi i traumi riportati nella caduta. Sul posto anche i vigili del fuoco di Isola del PianoDurante il soccorso le condizioni del cacciatore sono peggiorate, tanto che al momento in cui l'eliambulanza è ripartita per Torrette di Ancona ha perso conoscenza.