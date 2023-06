PESARO Un pomeriggio di blackout a singhiozzo quello di ieri con continui stop and go di corrente elettrica ricorrenti in quasi tutti i quartieri della città con segnalazioni che si sono rincorse attraverso i social ma anche con chiamate al centralino della polizia locale. All’origine del disservizio ieri dopo le 17 un incendio alla centralina Enel tra Celletta e Santa Veneranda. L’impianto ha preso fuoco per cause ancora in corso di accertamento e sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme insieme ai tecnici dell’Enel per il ripristino. Da quel momento è iniziata un’agonia di blackout brevi ma continui che hanno riguardato, a giudicare dalle segnalazioni sopraggiunte, un po’ tutti i quartieri della città. Il distacco elettrico è stato più prolungato, mezz’ora e più, nei quartieri vicino alla centralina bruciata ovvero Santa Veneranda e Celletta dove l’interruzione è durata per diverso tempo cogliendo di sorpresa chi si trovava al lavoro (saltati i pc e i centralini oltre agli impianti di condizionamento) e chi in casa (niente tv, frigo, congelatori, elettrodomestici). E’ andata peggio a chi si è ritrovato in ascensore rimanendo bloccato. Sono stati almeno tre gli interventi dei vigili del fuoco tra Celletta e Cinque Torri per fortuna senza conseguenze (in un caso l’impianto era già ripartito quando la squadra è giunta). Ma le interruzioni sono state davvero a macchia di leopardo: saltata la corrente anche se solo per pochi minuti in centro storico, a Villa San Martino, a Soria, zona mare, Tombaccia, nella zona di via Milano, Pantano. I momenti più difficili sulle strade perchè sono saltati anche tutti gli impianti semaforici con pattuglie di polizia locale chiamate a intervenire negli incroci più pericolosi. Per fortuna anche in questo caso non si è verificato nessun incidente e l’ultimo semaforo a essere ripristinato è stato quella di via Rossi. Si è andati avanti comunque senza soluzione di continuità fino a tarda sera.