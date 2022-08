L'auto finisce nella scarpata, del conducente nessuna traccia: il proprietario del terreno rimane senza parole

Tanta pura per un'autovettura in località Belgatto nella strada sopra la chiesa del Carmine che nell'effettuare una curva, il conducente per cause al vaglio della Polizia Locale, forse per la velocità sostenuta perdeva il controllo del veicolo e finiva sulla vegetazione e la recinzione di un campo per poi terminare la sua corsa nella scarpata.

Il proprietario del terreno quando si è accorto del veicolo ha allertato subito la Polizia Locale che giunta sul posto, come riferito dal proprietario del terreno, accertava che non vi era nessuno ne all'interno ne all'esterno del veicolo.

L'autovettura risulta di proprietà di una ragazza marocchina del 1997 residente a Mondaino in Romagna. L'autovettura dagli accertamenti è risultata priva di copertura assicurativa ed è stata pertanto sequestrata. Da accertamenti tramite il NUE non risultano essere pervenute richieste di soccorso a persone ferite nella località del sinistro. L'autovettura è stata recuperata dalla scarpata con qualche difficoltà, grazie all'intervento di un mezzo speciale con la gru. La strada è stata chiusa per il tempo strettamente necessario al recupero.