PESARO Un’altra storica attività pronta ai saluti. Dopo 45 anni Franco e Letizia Battisodo, una vita insieme anche nel lavoro, mettono in vendita il negozio Battisodo Sport di piazza Redi. «Ci meritiamo un po’ di riposo» racconta la signora Letizia, che però rassicura l’affezionata clientela: «Sarà una trattativa non così a breve termine, e allora chi vuole, vecchi e nuovi clienti, possono ancora passare da noi».

L’annuncio

Nel frattempo sul portale Mondo Immobiliare è comparso l’annuncio: il locale, uno dei più rinomati spazi al dettaglio e punto di riferimento per generazioni di sportivi, è di 160 mq, diviso al suo interno in due ampie unità e con un soppalco, doppi servizi igienici, riscaldamento, pavimentazione rifatta 5 anni fa, e comunque una struttura del 1970 in ottimo stato. Ricordiamo che la famiglia ha la proprietà anche del punto vendita di abbigliamento TangoMas in piazzale Lazzarini. «L’apertura dell’attività di piazza Redi risale al 5 maggio 1980 – ricorda la signora Letizia – io e mio marito, siamo partiti giovani e allora inesperti per questa avventura. Certo, 40 anni fa era completamente diverso il commercio ma anche la città stessa, così come le modalità di intraprendere questo tipo lavoro. Eppure in così tanti anni è stata premiata la qualità non solo dei nostri articoli ma anche la gentilezza e la presenza fissa e costante, sempre a disposizione e al passo con le esigenze. Ora però è arrivato anche per noi, che non siamo più così giovani, il momento di riposarci. Dopo 45 anni sentiamo di aver dato tanto alla clientela in termini di servizi e al tempo stesso di aver ricevuto stima e affetto anno dopo anno. Qui in piazza Redi, abbiamo visto tante generazioni passare e tanto è cambiato per il commercio soprattutto negli ultimi anni, fino al post pandemia. La scelta è comunque vendere perché qualcun altro possa riempire questo spazio, in un punto comunque da sempre di passaggio. Ancora è presto per dare una data dell’addio, ma quando sarà, chiameremo a raccolta tutti i nostri clienti e la piazza stessa, per un abbraccio collettivo». Anche perchè Franco Battisodo, è ancora un nome conosciutissimo a livello calcistico (non a caso il Bologna Club Pesaro è intitolato proprio a Franco Battisodo): cresciuto nel vivaio del Bologna negli anni ‘70 è stato il perno della retroguardia bolognese, concludendo la carriera a 33 anni nella stagione 1980-1981, con la Vis.

L’appello

«Ci piacerebbe che dopo tanti anni in cui abbiamo investito e resistito - conclude Letizia Battisodo con un personale auspicio - che piazza Redi cambi volto, che sia rinnovata negli arredi, nel decoro urbano, nel verde, e che si presenti più luminosa e moderna. Ci auguriamo che la nuova Amministrazione possa riprendere a cuore la questione della piazza».

Letizia Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA