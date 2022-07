ISOLA DEL PIANO - Arrestato con l’accusa di aver utilizzato la tessera carburante del Comune per fare rifornimento con l’auto personale. A finire nel mirino dei carabinieri di Isola del Piano è stato un 65enne ex ragioniere del Comune.

I militari hanno avuto dei sospetti e hanno contestato alcuni pagamenti all’uomo non per ragioni istituzionali, ma per fini personali. L’ex dipendente è stato quindi arrestato per indebito utilizzo della tessera carburante sottratta all’amministrazione comunale.

Nessun dichiarazione

Ieri in tribunale a Urbino l’udienza di convalida dell’arresto con l’uomo difeso dall’avvocatessa Giuliana Riberti del foro di Pesaro. I dettagli sono poco chiari per via della nota legge Cartabia che non permette alle forze dell’ordine una comunicazione diretta alla stampa, ma solo tramite comunicati avvallati dalle procure. L’avvocatessa non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

Secondo quanto si apprende si parlerebbe di circa quattro rifornimenti per il pieno di un’auto di piccola cilindrata. Dunque poche centinaia di euro. L’arresto è stato convalidato e l’uomo dovrà presentarsi due volte a settimana per la firma davanti alla polizia giudiziaria in attesa del processo. Il 65enne è cognato del sindaco di Isola del Piano e presidente della Provincia Giuseppe Paolini.