PESARO - Un valore complessivo di quasi 18 milioni di euro, offerte entro il 30 ottobre (scadenza a mezzogiorno) e 4 mesi di tempo (120 giorni) per eseguire l’incarico. Sono i dati essenziali dell’appalto della Regione Marche per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica del nuovo ospedale di Pesaro, comprensivo dell’opzione per la direzione dei lavori del cantiere.

Il progetto





Una struttura, prevista a Muraglia, che avrà una dotazione di posti letto flessibile tra 382 (dato dei flussi storici) e 460, secondo quando anticipato giovedì scorso dall’assessore regionale all’edilizia sanitaria Francesco Baldelli.

La pubblicazione sulla Gazzetta

Il bando della gara europea a procedura telematica aperta è stato pubblicato due giorni fa (mercoledì 4 ottobre) sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, che rimanda per l’intera documentazione al sito web della Stazione unica appaltante della Regione Marche, dove la pubblicazione è avvenuta il giorno precedente, così come sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (i documenti erano stati inviati dalla Regione il giorno dell’annuncio del bando).

Il valore dell’appalto base non supera i 7,5 milioni di euro (7.466.985,64) per i servizi di ingegneria e architettura relativi al progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo ospedale, comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. La somma di 18 milioni (17.994.969,70), Iva esclusa, si raggiunge con gli oneri previdenziali e assistenziali di legge per l’appalto base (in tutto 7.765.665,07) e con le opzioni.

La direzione dei lavori

La Regione si riserva di affidare successivamente al vincitore della gara la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza per il periodo presumibile di costruzione dell’ospedale non inferiore a 3 anni, nel caso in cui ravvisi una carenza del proprio personale interno da assegnare al compito.

Tale funzione si avvarrà dell’opera di 1 direttore dei lavori, 6 direttori operativi e 1 ispettore di cantiere, pertanto l’incarico esterno potrà essere affidato anche parzialmente. Per questa voce sono previsti (sempre al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali) 7.230.143,02 euro.

Il quinto delle prestazioni in aumento

Tale spesa è già computata nel costo complessivo del nuovo ospedale, stimato in 204 milioni euro, che comprende anche il progetto esecutivo che sarà oggetto, insieme ai lavori, del successivo appalto integrato. Ci sono poi le opzioni di un quinto in più o in meno delle prestazioni che la Regione si riserva di commissionare all’appaltatore qualora durante lo svolgimento dell’opera sopravvengano esigenze connesse alla sua esecuzione. Nell’appalto è indicato il quinto in più nella misura di 1.553.133,01 euro sulla progettazione di fattibilità e di 1.446.028,60 sulla direzione dei lavori.

Pertanto, si conferma che il costo stimato complessivo del nuovo ospedale (tra progettazione di fattibilità ed esecutiva e costruzione) ammonta a circa 213 milioni di euro. I partecipanti alla gara hanno 26 giorni per presentare l’offerta (27 rispetto alla pubblicazione della Suam). L’appalto sarà assegnato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. All’offerta tecnica, che misura la qualità, si assegnano fino a 90 punti; al prezzo, in base al ribasso d’asta, solamente fino a 10.

Il contratto entro 180 giorni

L’appalto dura 120 giorni, al netto delle interruzioni previste per le necessarie approvazioni e autorizzazioni e per le attività di verifica del progetto. Il bando prescrive che i partecipanti siano vincolati alla propria offerta almeno per 6 mesi (180 giorni), termine entro il quale deve avvenire la stipula del contratto. La Regione conta di impiegare molto meno tempo, ma in ogni caso appare ottimistica la previsione del dirigente Goffi di individuare per la metà del 2024 l’esecutore dei lavori, all’esito del successivo bando integrato. Resta ferma, comunque, la volontà della giunta regionale di avviare il cantiere a Muraglia entro il 2024.