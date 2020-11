Vitri sulla diagnostica rapida

PESARO La consigliera regionale del Micaela Vitri soddisfatta per l'intesa tra Regione Marche e le sezioni regionali di Federfarma e Confservizi Assofarm per l'esecuzione dei test diagnostici rapidi per la ricerca di anticorpi anti SARS-CoV-2 nelle farmacie aderenti. In base all'accordo i cittadini che lo vorranno potranno recarsi in farmacia per il test in autosomministrazione. L'esecuzione del test avverrà nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e con prenotazione telefonica obbligatoria. I referti saranno poi inviati al dipartimento di prevenzione dell'Asur per valutare se sottoporre o meno il cittadino al test molecolare. «Un risultato - specifica - raggiunto grazie anche al mio impegno in consiglio regionale. Un passo fondamentale per il monitoraggio di tutte le persone esposte e che consentirà una risposta immediata tranquillizzando chi vive nel timore del contagio senza avere contratto il virus. Ciò potrebbe aiutare anche a decongestionare i pronto soccorso in vista dell'ondata influenzale ormai alle porte. C'è rammarico per non aver considerato la condizione di categorie di persone particolarmente esposte al contagio, che non ne potranno usufruire gratuitamente come avviene già da un mese in Emilia Romagna».

