«S.Veneranda abbandonata dal Comune»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PROTESTAPESARO Protestano i residenti di Santa Veneranda che si sentono trascurati dall'Amministrazione comunale. E i le magagne che elencano sono diverse. «Pesaro - scrivono -è tutta illuminata con i nuovi lampioni ad alta efficienza, ma noi no, eppure già da qualche anno avevamo lamentato la scarsa illuminazione che abbinata all'elevato traffico costituiva un fattore di elevato pericolo per i residenti. Restiamo in attesa per la sostituzione dell'impianto di illuminazione come già avvenuto nel resto della città. Non solo - proseguono...