«Pesaro sale sulla Torre la promozione più bella»

L'EVENTOPESARO Un'emozione unica a oltre 70 metri di altezza e una cartolina straordinaria capace di fare amare ancora di più Pesaro. Prova generale ieri mattina prima del debutto ufficiale di oggi alle 18 per la torre panoramica che è la nuova attrazione pesarese. Il grande anello è stato aperto per l'occasione al sindaco Matteo Ricci e allo staff dell'Amministrazione comunale, che insieme alla stampa hanno provato in anticipo il brivido della salita in quota.Il brivido«Grande cartolina di promozione per l'intero territorio così ieri il...