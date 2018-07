Municipale in borghese Beccati sette ambulanti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I CONTROLLIPESARO Lotta all'abusivismo commerciale, nuovi controlli della Polizia Municipale e della Guardia Costiera. Non solo in spiaggia, ma anche in borghese per intercettare i venditori in viale Trieste. C'├Ę un dato che emerge, chi ├Ę stato pizzicato dagli agenti ├Ę recidivo, ma nonostante questo, continua imperterrito a vendere sull'arenile e in strada. ├ł un'altra prova che i mercanti abusivi sono solo l'ultimo anello di una catena che arriva fino alle mafie. E che sono costretti a farlo per vivere, rischiando continuamente di finire...