L'Interquartieri asfalta gli orti «Li spostiamo allo Scarpellini»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROGETTOPESARO Interquartieri di Muraglia al via, ma i pensionati che gestiscono gli orti di strada Carloni vanno in assemblea. Ultime insalate da raccogliere, poi sarà tempo di traslocare. Ma in quaranta rinunciano al terreno che mette loro a disposizione l'Amministrazione comunale. E' stata molto partecipata lunedì sera l'assemblea con gli assegnatari degli orti impiantati sui terreni comunali. Erano presenti all'incontro l'assessore ai Lavori pubblici Enzo Belloni, insieme al dirigente comunale Eros Giraldi, il presidente degli orti...