PESARO Il calcolo dell'indotto fa capire quanto la Vitrifrigo Arena possa essere fondamentale per l'economia di un territorio. Un palazzetto dello sport unico in Italia, capace di ospitare fino a oltre 10mila persone e soprattutto adatto ad ogni tipo di evento: sportivo, culturale e musicale. Dopo la presentazione ufficiale ieri mattina del Cubo 360, il maxischermo da 136 metri quadri ad alta definizione, i vertici di Aspes ragionano anche sull'impianto e sulle sue potenzialità.

Lo fanno pensando agli eventi futuri, agli accessi che il palasport ha avuto e agli investimenti messi in cantiere. L'Arena è stata inaugurata nell'agosto del 1996 con un memorabile concerto-recital dell'immenso Luciano Pavarotti e da allora ha ospitato eventi di prima grandezza e tipologia, oltre naturalmente alle partite du basket della Vuelle. Dal 2005 l'Arena è gestita da Aspes Spa, società di proprietà del Comune di Pesaro. In più di 20 anni di attività l'Arena è stata vissuta da oltre 7 milioni di persone in più di 1.000 eventi tra sport, spettacoli e convention aziendali. Tra questi i Mondiali di ginnastica ritmica, incontri di Coppa Davis, eventi WWE di wrestling, World League di Pallavolo e via seguitando), spettacoli (Negramaro, Muse, Jonas Brothers, Pino Daniele, Massimo Ranieri, Laura Pausini, Mark Knopfler, 883, Iron Maiden, Oasis, Eric Clapton, Elton John, Pavarotti, Renato Zero, Eros Ramazzotti, Peter Gabriel, Francesco Guccini, Litfiba, Ligabue, Carlos Santana, Jovanotti, Vasco Rossi).

L'ampiezza, le caratteristiche architettoniche e i servizi tecnici adottati fanno dell'Arena il punto di riferimento per i grandi spettacoli e gli eventi più importanti organizzati nel Centro Italia e lungo la costa adriatica. Nel 2019 l'Arena ha avuto 400mila presenze e il presidente Aspes Luca Pieri sottolinea che «l'indotto generato per il territorio è stato di circa 16 milioni. Parliamo di un volano per l'economia in grado di portare migliaia e migliaia di persone che arrivano a Pesaro e che poi dormono nelle strutture ricettive della città e del territorio e restano alcuni giorni consumando pasti al ristorante, andando nei bar e nei negozi locali. Una struttura versatile che accoglie eventi di sport come possono essere i mondiali di ginnastica ritmica o le Final Eight di basket che si terranno la prossima settimana. Ma anche uno spazio scelto da grandi aziende e marchi per convention e raduni. Ne avremo almeno cinque nei prossimi mesi, appuntamenti che portano in città tante persone da tutte le parti d'Italia, pronte a conoscere Pesaro».

Non solo convention, ma anche sede per concorsi come per quelli legati alla selezione di infermieri per l'area vasta dell'Abruzzo. Un mese fa circa 5000 persone da tutta Italia sono arrivate a Pesaro per sostenere l'esame. Anche un appuntamento come questo genera indotto. E il Palas si mostra competitivo perchè a detta di chi lo sceglie il prezzo sul mercato è più basso rispetto a strutture simili del centro Italia e non solo. Il 28 e il 29 marzo toccherà a Enrico Brignano infiammare il palasport con il suo spettacolo Un'ora sola vi vorrei, un appuntamento che richiamerà tantissime presenze.

«Stiamo lavorando anche sui concerti - annuncia Pieri - ma abbiamo l'obbligo della riservatezza rispetto ai nomi degli artisti che saranno qua. Per ora possiamo solo dire che ci saranno anche dei big, dunque siamo molto soddisfatti. La programmazione del 2020 è in linea con quella del 2019 che si è chiusa con 81 giorni eventi ed un impegno della struttura per oltre 200 giorni in un anno. L'obiettivo è fare sempre meglio. Come? L'idea è continuare a investire nella struttura affinché possa essere sempre più appetibile e importante sul panorama nazionale e non solo. E' per questo che negli ultimi anni abbiamo approntato alcuni cambiamenti».

Tre anni fa è stata rifatta interamente la copertura della Vitrifrigo Arena isolandola completamente dalle infiltrazioni e dall'esposizione atmosferica. Altro investimento sulla illuminazione con luci a led, poi la sostituzione di 8500 seggiolini con altrettanti di classe ignifuga a norma di legge. E ora il Cubo 360 .

