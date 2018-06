«Un nuovo stadio sarebbe costato solo poco di più»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLEMICA ASCOLI «Non è certamente da poco che è sotto gli occhi di tutti (tifosi e non) il ritardo epocale per il rifacimento della tribuna est dello stadio Cino e Lillo del Duca» afferma Stefano Giammarini, segretario provinciale dell'Udc. Le risorse economiche impiegate poi lievitate senza motivo destano preoccupazione non solo per un esborso a dir poco enorme(circa 4 milioni di euro a fronte dei2,5 iniziali) per una tribuna ,ma per come potevano essere impiegate .«Infatti oggi i ritardi non solo sono dovuti a continui esborsi per...