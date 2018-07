Rotatoria, apre il cantiere lungo la Piceno Aprutina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LE OPERE PUBBLICHEASCOLI Asfalti, marciapiedi, rotatoria e altro ancora. Anche in piena estate non si ferma il cronoprogramma dell'Arengo per andare a sbloccare cantieri necessari a riqualificare zone o strutture cittadine. Nello specifico, proprio mentre da oggi e per circa 60 giorni resterà chiuso il tratto di collegamento tra via del Commercio (all'altezza del centro commerciale Al Battente) e la Piceno aprutina, per i lavori di realizzazione della nuova rotatoria, si accingono a partire anche altri interventi di asfaltatura in via...