Morte di Clayton, l'autopsia esclude maltrattamenti

L'INCHIESTA

MARTINSICURO Una settimana difficile per la comunità truentina. In molti, ancora, sono increduli di fronte alla morte del piccolo Clayton, volato dal balcone per oltre otto metri nella notte di giovedì. Un incidente per il quale il pubblico ministero Davide Rosati, ha iscritto la madre nel registro degli indagati. Il reato che le viene contestato è omicidio colposo conseguenza dell'omessa custodia ai danni di un minore.

L'autopsia ha fornito, intanto, le prime certezze nell'inchiesta sulla morte del piccolo. L'esame ha escluso segni di maltrattamenti e ha evidenziato la presenza di numerosi traumi e lesioni compatibili con una caduta. Si attende, comunque, la relazione dell'anatomopatologo Giuseppe Sciarra per maggiori informazioni. Agli investigatori la donna ha raccontato di essersi assentata qualche minuto per andare in bagno e di aver perso di vista il piccolo che, secondo la madre, potrebbe essere salito sul lettino sistemato sotto alla finestra perdendo poi l'equilibrio. In quel momento in casa con la mamma e il piccolo c'era un'altra donna connazionale mentre il papà era fuori dall'appartamento. Il bambino è nato nel dicembre del 2019 all'ospedale Mazzoni di Ascoli la famiglia, dopo essere stata nelle Marche, da circa un anno vive nella piccola mansarda di Martinsicuro.

Entrambi sono in regola con il permesso di soggiorno e il papà lavora nella zona. Il piccolo era l'unico figlio della coppia. «È un momento difficilissimo per la nostra comunità - spiega l'assessore al sociale Marcello Monti - e attendiamo che ci siano dei chiarimenti sulle dinamiche. Quello che mi è dispiaciuto è stato il cattivo uso dei social. Senza sapere le dinamiche dei fatti, molte persone hanno riferito situazioni non rispondenti alla realtà. In questa fase non abbiamo bisogno di allarmismi o di persone che scrivono la prima cosa che gli passa per la testa senza aver alcun riscontro alle notizie che forniscono».

