Le donazioni

ASCOLI Prosegue l'iniziativa della Spesa sospesa attivata dall'Arengo. In tal senso, il Comune ricorda che i frequentatori del mercato coperto di Campagna Amica in via Tranquilli, oppure coloro che si rivolgono al servizio di consegne a domicilio, possono lasciare una donazione per provvedere all'acquisto di generi alimentari per le famiglie meno abbienti. Nei giorni scorsi i primi carichi di cibo, oltre un quintale e mezzo tra frutta, verdura, pasta, pane e altri generi alimentari a chilometro zero, sono stati consegnati alla comunità di accoglienza Le Querce di Mamre. Inoltre, è possibile fare la spesa per le famiglie bisognose in uno dei supermercati che hanno aderito all'iniziativa dell'Arengo semplicemente depositando la busta con gli alimenti negli appositi contenitori all'ingresso delle attività. A livello nazionale è stato messo in campo anche il conto corrente della Fondazione Campagna Amica: Iban IT43V0200805364000030087695. Nella causale dovrà essere scritto: Spesa Sospesa, oltre a nome, cognome e indirizzo completo con il comune di residenza del donatore. Quindi sono tre le possibilità di aiutare chi è in difficoltà a causa dell'emergenza Coronavirus: donare la spesa e lasciarla nei contenitori dei supermercati, consegnarla nell'apposita area davanti alla sede della polizia municipale oppure effettuare una donazione tramite bonifico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA