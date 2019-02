CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SICUREZZA ASCOLI Nel segno della tecnologia a supporto della sicurezza, ora l'Arengo si prepara ad attivare la nuova cinta muraria digitale. Una sorta di protezione con controllo degli accessi alla città attraverso un importante rete di telecamere poste sulle strade di ingresso che individui, praticamente in tempo reale, qualsiasi auto in entrata (o in uscita) in città che sia sospetta o addirittura rubata. Un sistema che vede Ascoli tra le prime città in Italia che stanno adottando questa misura di controllo per la sicurezza in maniera...