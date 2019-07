La first lady Maria Teresa sarà la castellana di agosto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CORTEOASCOLI Se è vero che la castellana è stata la più autorevole figura femminile dei castelli in epoca medievale, sembra opportuno che ad essere prescelta come primadonna di Monte San Pietrangeli per il corteo storico della Quintana di agosto sia Maria Teresa Trobbiani, la moglie del sindaco Paolo Casenove. È una debuttante «Ma ho sempre partecipato all'organizzazione delle iniziative del paese all'interno dell'associazione e al fianco della Pro Loco» spiega l'imminente castellana, 50 anni appena compiuti, felice di partecipare al...