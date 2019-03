CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'0BIETTIVOASCOLI Posti letto per gli studenti, mensa universitaria e, d'estate, una struttura ricettiva per i giovani, tipo ostello: è questa la destinazione che l'Arengo, insieme all'Università di Camerino, intende dare all'edificio dell'ex Maternità all'interno di un progetto di valorizzazione del Polo universitario che prevede anche la realizzazione di nuove aule, laboratori e spazi didattiche nell'ala nord dell'ex Mazzoni, ancora da riqualificare. Un progetto per il quale sono stati richiesti i finanziamenti messi a disposizione per il...