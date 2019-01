CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL POST SISMA/1ARQUATA «Invito coloro che sono favorevoli alla Tav a farsi un giro nel Centro Italia: invece di utilizzare tutti quei miliardi per quel buco inutile, utilizziamoli per la ricostruzione». Vito Crimi, sottosegretario alla presidenza del consiglio, dalla frazione di Pretare di Arquata dove ha incontrato i sindaci del Piceno, non ha dubbi sulle priorità da affrontare e ha assicurato l'impegno del governo per cercare di accelerare la ricostruzione delle zone terremotate. Il vertice «Tutti i sindaci sono d'accordo sull'adozione...